Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Daniele Garbo, giornalista, ha commentato i sorteggi di Champions, partendo dall'Inter:

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"L'Inter è sicuramente la squadra più forte e credo punti molto sulla Champions, anche perché l'ultima edizione è stata una grande delusione. Chivu e l'Inter vorranno fare una buona figura in Europa e credo che uscire prima dei quarti sarebbe nuovamente un fallimento. All'Inter assegno quindi cinque stelle. Subito dopo metto il Napoli con quattro, poi la Roma con tre e infine il Como con due".

DAZN

Perché assegni quattro stelle al Napoli?

"Il Napoli nelle mani di Allegri può essere una squadra capace di fare strada. Allegri sa benissimo come si affronta la Champions League: con la Juventus ha raggiunto due finali ed è un allenatore che conosce perfettamente l'atmosfera dell'Europa che conta. Credo che il Napoli possa sicuramente superare la prima fase, perché altrimenti si parlerebbe inevitabilmente di un altro fallimento dopo quanto accaduto nella scorsa stagione. Mi auguro possa andare anche abbastanza avanti".