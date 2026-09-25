Daniele Garbo, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare anche di Serie A:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Inter, Roma e Como sono più avanti di tutte per identità, mentre le altre hanno varie lacune. La Juventus ha avuto tanti infortuni, del Milan non si capisce ancora la formazione titolare, mentre la Lazio ha fatto qualcosa di sorprendente, ma poteva avere dei punti in meno. Comunque ritengo che Inter e Roma saranno le prime due, mentre per il terzo e quarto posto lotteranno Como, Milan e Juventus . Non inserisco nella lotta invece il Napoli".

Getty

Che percentuali dai per la vittoria dello scudetto alle varie candidate?

"Io dico 52% per l'Inter e 48% per la Roma. Non vedo invece inserimenti da parte di altre francamente".

Getty Images

Sulla Nazionale

"Quando ho sentito che erano stati venduti 39000 biglietti mi sono stupito, ma del resto è il termometro del disamore nei confronti della Nazionale. Voglio vedere che cosa farà questa squadra, ma non ho grandi ottimismi. È un gruppo nuovo con giocatori poco esperti e con molte incognite. Oltretutto io non avrei mai richiamato Mancini per quello che era successo. Ora però è tornato e ripeto che non sono così convinto che questo nuovo corso darà frutti in tempi brevi".

(TMW Radio)