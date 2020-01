Repubblica – Napoli-Inter è anche Gattuso-Conte: i gemelli diversi. Ma hanno in comune…

“In comune hanno pure un tabù da esorcizzare: quello del San Paolo, dove l’Inter non vince in campionato da 23 anni e il Napoli dal 19 ottobre, un’eternità reale e l’altra virtuale, che autorizzano però Antonio Conte e Rino Gattuso ad aggrapparsi in egual misura alla legge dei grandi numeri. La resa dei conti di stasera a Fuorigrotta, via di mezzo tra una partita a scacchi e un round di pugilato, è il leale faccia a faccia tra due uomini di calcio partiti dal sud, che si stimavano da rivali sul campo e continuano a farlo da allenatori”. Apre così l’articolo di Repubblica in merito a Napoli-Inter. Un big-match che i nerazzurri non dovranno toppare per mantenere la vetta – indipendentemente dal risultato della Juventus – e per dare un segnale al campionato.

CONTE E GATTUSO – Il quotidiano, poi, propone un confronto “emotivo” tra i due tecnici: “Conte e Gattuso, i gemelli diversi. Grandi motivatori e agonisti compulsivi, hanno in comune anche l’abitudine d’occuparsi della vita privata dei loro giocatori, fin sotto le coperte. Gattuso al Milan consigliò pubblicamente a Patrick Cutrone di «trovarsi una bella fidanzata, così sta a casa, pensa a lavorare e a fare l’amore». Conte è arrivato a indicare ai suoi allievi dell’Inter la corretta posizione a letto, per non disperdere energie: «I rapporti sessuali non devono durare troppo, nei periodi di competizione: bisogna fare meno sforzi possibili, posizionandosi sotto la propria partner», ha spiegato a L’Équipe. Erano due incontristi del centrocampo e pure da allenatori continuano a mostrare i muscoli agli avversari, anche se stasera si guarderanno un po’ allo specchio”.