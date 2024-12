Ora l'Inter è nelle mani di Oaktree, che ha riscosso la proprietà del club nerazzurro dopo che Steven Zhang non ha saldato il debito proprio con il fondo americano. Ma l'Inter, come ricorda La Gazzetta dello Sport, sarebbe potuta essere anche degli arabi ad un certo punto. Scrive infatti la Rosea: " Nell’estate del 2021 i vertici di Pif tentarono l’acquisto dell’Inter neo-scudettata di Antonio Conte . Zhang aveva rifiutato la loro offerta e allora, nell’ottobre successivo, ci fu l’ingresso in pompa magna in Premier League".

Così sempre la Gazzetta sulle strategie del fondo americano: "Il rastrellamento dei parametri zero, che permette di non spendere per costosi cartellini ma impone spesso alte spese per gli stipendi, non è più una via prioritaria da seguire. I nerazzurri hanno costruito le proprie fortune in questa epoca anche e soprattutto con chirurgici colpi di giocatori in scadenza, mentre in questa nuova era verranno privilegiati invece gli investimenti mirati sui giovani di talento: si pagherà, sì, qualcosa per acquistarli a titolo definitivo, ma gli ingaggi potranno essere così “raffreddati”.