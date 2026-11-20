Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Come si schiererà l’Inter contro l’Atalanta? Le ultime di formazione arrivano anche dalla Gazzetta dello Sport attraverso il suo sito. Il recupero di Lautaro Martinez è sicuramente una buona notizia per l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu, che però potrebbe andare comunque in continuità con quanto visto prima della sosta per inserirlo gradualmente.

"Chivu dovrebbe riconfermare quasi per intero l'undici che ha battuto il Como: ancora Pio e Thuram davanti. Lautaro è pronto a rientrare dopo l'infortunio. Bonny e Stankovic fuori per infortunio", si legge sul sito della rosea.