Il focus sul programma che attende la squadra nerazzurra nel prossimo mese a partire da Atalanta-Inter
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L'ultima sosta dell'anno solare mette l'Inter in condizione di tirare il fiato e prendere una lunga rincorsa. Dal prossimo weekend si tornerà in campo ogni tre giorni su quattro competizioni per nove gare da provare a vincere tutte. Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi:
Bergamo offrirà subito una verifica severa, poi in casa ecco lo Stoccarda a spostare l’attenzione sulle ambizioni da Champions. Dopo verranno il doppio Genoa, tra campionato e Coppa Italia, le trasferte di Frosinone e Dortmund, il Torino a San Siro e il Lecce in Salento, prima della coppa in palio a tre giorni di Natale contro i laziali. Nella somma, nove gare spalmate su quattro competizioni e cinque nella comfort zone di San Siro. Il calendario, in teoria, non concede sfide “estreme”, a parte il viaggio in Vestfalia contro un tostissimo Borussia: in generale, ci sono occasioni per ammassare punti e distribuire le forze e gli uomini, sempre pensando alla Supercoppa che arriva per ultima.
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