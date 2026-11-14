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L'ultima sosta dell'anno solare mette l'Inter in condizione di tirare il fiato e prendere una lunga rincorsa. Dal prossimo weekend si tornerà in campo ogni tre giorni su quattro competizioni per nove gare da provare a vincere tutte. Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi:

COMO, ITALY - NOVEMBER 13: Lautaro Martínez of FC Internazionale looks on during the at FC Internazionale Training Session at Inter Training Center In Memory of Angelo Moratti at Appiano Gentile on November 13, 2026 in Como, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Bergamo offrirà subito una verifica severa, poi in casa ecco lo Stoccarda a spostare l’attenzione sulle ambizioni da Champions. Dopo verranno il doppio Genoa, tra campionato e Coppa Italia, le trasferte di Frosinone e Dortmund, il Torino a San Siro e il Lecce in Salento, prima della coppa in palio a tre giorni di Natale contro i laziali. Nella somma, nove gare spalmate su quattro competizioni e cinque nella comfort zone di San Siro. Il calendario, in teoria, non concede sfide “estreme”, a parte il viaggio in Vestfalia contro un tostissimo Borussia: in generale, ci sono occasioni per ammassare punti e distribuire le forze e gli uomini, sempre pensando alla Supercoppa che arriva per ultima.