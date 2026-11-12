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Sarà il Meazza a fare da cornice anche stasera a Italia-Francia. "San Siro comincia a pensarci: sarà la terzultima? La penultima? Lo stadio più famoso d’Italia è a sei, teorici anni dall’abbattimento e non può sapere per quante volte ospiterà ancora la Nazionale. Ha una certezza, in compenso: farà rumore per lei. Il Meazza questa sera sarà esaurito: 70.000 spettatori, testa più, testa meno. Gli unici spazi vuoti si vedranno nel settore ospiti, che ospiterebbe 5.000 persone e invece sarà occupato soltanto da 1.100 francesi", si interroga la Gazzetta dello Sport.

SM

Si legge ancora sul quotidiano: "Rispetto alle partite di Milan e Inter, ci sarà giusto qualche seggiolino del primo anello arancio liberato per far spazio alle telecamere della televisione francese, che produrrà la partita in autonomia. Il Santo, peraltro, in questo 12 novembre avrebbe una verità storica da ristabilire. L’Italia a San Siro è stata imbattibile per una vita e per decenni abbiamo avuto una certezza: se la federazione sceglieva Milano, Milano rispondeva con un risultato positivo. Poi è accaduto qualcosa. Nel 2017, lo 0-0 con la Svezia nel playoff condannò l’Italia a vedere il Mondiale da casa, per la prima volta nella storia moderna.

Chi c’era, non ha dimenticato: sembrava di vivere una partita maledetta. Nel 2021, contro la Spagna in Nations, arrivò anche la prima sconfitta: 1-2, doppietta di Ferran Torres. Negli ultimi due anni, ci siamo abituati: abbiamo perso a San Siro ancora due volte, sempre in Nations, contro Francia (novembre 2024) e Germania (marzo 2025). Perdere di nuovo coi francesi metterebbe tristezza, anche perché Milano è la città della prima storica partita della Nazionale, un Italia-Francia 6-2 giocato all’Arena nel 1910. Un ricordo così antico che l’Italia, al tempo, non aveva ancora scelto l’azzurro Savoia: giocò in bianco, e non era la seconda maglia".