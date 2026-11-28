Ecco i giocatori disponibili per l'incontro del Meazza contro i nerazzurri
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Il Genoa sarà ospite questa sera a San Siro dell'Inter. Il tecnico dei rossoblù De Rossi ha diramato la la lista dei convocati. Ecco i giocatori disponibili per l'incontro
Amorim, Bijlow, Doucoré, Drameh, Ehizibue, Ellertsson, El Shaarawy, Frendrup, Havel, Marcandalli, Meichtry, Messias, Mitaj, Osmajic, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Sow, Stolz, Traoré, Vasquez, Venturino, Vitinha, Wiafe.
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