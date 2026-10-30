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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Gentile ha parlato così del derby tra Inter e Milan in programma domani sera a San Siro:

"La storia recente del derby ci dice che il rossonero per l'Inter è diventata la kryptonite per Superman. Essere imbattuti da 7 derby per il Milan contro un avversario più forte significa che c'è un problema per l'Inter, un problema psicologico di fronte ad una partita di questo tipo.

E pensate che l'Inter l'ultima partita che ha perso in campionato l'ha persa l'8 marzo e proprio contro il Milan, è un po' un cerchio che si chiude. Vedendo come stanno andando le due squadre, faccio fatica a pensare che anche questa volta possa vigere la legge del derby per il Milan anche questa volta ma tutto è possibile. Non si tratta di essere presuntuosi ma realisti, è chiaramente la squadra più forte in Italia, non sempre vince la squadra più forte come accaduto due anni fa.

Gentile su Chivu

"Quello di Chivu è un richiamo al saper soffrire, l'Inter è abituata a dominare la partita e lì si trova a suo agio, quando ha possesso palla ed è migliore dell'avversario. Ci sono momenti anche all'interno della partita che tu puoi essere comandato ma devi essere bravo a gestire. L'Inter deve allontanarsi da quella vista a Venezia perché l'Inter di Venezia fa fatica anche contro un Milan che viene da 4 gol subiti contro il Bologna"