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Intervenuti su Youtube, Gianpaolo Calvarese e Piero Giacomelli hanno commentato il rigore dato all'Inter contro l'Atalanta.

Calvarese: "Tanti episodi per Maresca che ha fatto bene, alcuni episodi davvero complessi dal punto di vista regolamentare"

Giacomelli: "Mi è piaciuto l'atteggiamento, in certe cose mi rivedo, la calma, la tranquillità. Mi piace da morire chi riesce ad essere calmo in campo, nelle fasi finali del match lo è stato"

Calvarese: "Grande personalità, anche se ogni tanto esagera ma devo dire che si è messo un po' in linea, quando sta bene è imbattibile. Il primo calcio di rigore è strano, Zappacosta si appoggia a terra con un movimento naturale, secondo me il primo braccio non è punibile ma c'è un extra movimento, non voglio sapere se istintivo o volontario, ma quel movimento è punibile"

Giacomelli: "Su questo ci sono pochi dubbi, il movimento è innaturale e punibile, si accorge di aver fatto una frittata, Zappacosta avrebbe preferito prendere un rosso perché per un difensore prendere giallo significa che quella palla non sarebbe entrata in porta, cosa che invece le immagini testimoniano. Dal punto di vista calcistico, il calciatore è contento di aver preso il giallo ma pensa che l'arbitro l'abbia reputata, secondo me in maniera corretta, una palla che non stava entrando"

Calvarese: "C'è una certezza: quel movimento fa sì che il VAR avalli la decisione. Non so se Maresca abbia fischiato il primo o il secondo movimento, mi rimane il dubbio. Ma sono convinto che il secondo movimento abbia levato ogni dubbio al VAR che quindi non è intervenuto"

Giacomelli: "Maresca è messo talmente bene che vede bene, noi vediamo la main, lui ha una reverse, il secondo movimento lo vede meglio di sicuro e per lui è molto più semplice di quanto non lo sia in TV"

Calvarese: "Non è cartellino rosso in ogni caso, fughiamo ogni dubbio perché ho sentito tanti che chiedevano il rosso"