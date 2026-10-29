GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

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Il Giornale attacca un titolarissimo dell’Inter dopo il 2-0 dei nerazzurri a Venezia. Nei top e flop del quotidiano, a brillare sono Ivan Provedel (7,5, il migliore in campo) e Marcus Thuram (6,5).

Rimandato Stankovic, da 5,5 per il quotidiano. “L’emozione di giocare sotto gli occhi di papà e contro il fratello forse gli hanno fatto un brutto scherzetto, stando in tema Halloween. Un po’ timido, non alza il ritmo e cerca sempre la cosa più facile”.

(Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Ma il peggiore per Il Giornale è Bisseck: “Un sacco, anzi, una marea di errori. Impreciso, poco reattivo, quasi svogliato”, si legge. Voto 5 per il centrale tedesco.