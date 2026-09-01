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Ci ha pensato Hakan Calhanoglu a sbloccare le prime due partite di questa stagione dell'Inter. Il turco si è confermato finora una grande risorsa per Cristian Chivu, come sottolinea anche l'edizione odierna de Il Giornale. Si legge infatti:

Getty Images

"Il play turco ha sbloccato il risultato contro il Monza e deciso la trasferta di Cagliari, il modo migliore per cancellare un'estate di profonda delusione per il pessimo Mondiale con la Nazionale, eliminata al pronti-via fra mille rimpianti e poche giustificazioni.

Un'altra estate tribolata, dopo che quella precedente sembrava segnare l'addio all'Inter per le polemiche a distanza fra lui, Lautaro e il mondo nerazzurro. E invece dopo un anno, un altro scudetto vinto e a un anno dalla scadenza del contratto, Calha sta dimostrando con i fatti di avere ancora tanta voglia di Inter e chissà che quella che poteva essere la stagione dell'addio. vista anche la politica del club, non diventi invece un altro ponte per il futuro. Del resto, a 32 anni Calha (33 a febbraio) sembra avere ancora parecchie cose da dare".