Il Napoli prosegue questa mattina si è allenato al "Napoli Training Center" in vista del match di San Siro che si gioca sabato pomeriggio contro l'Inter a San Siro, alle 18.30, nella gara valida per la terza giornata della Serie A. Nella seduta mattutina gli azzurri hanno svolto riscaldamento e lavoro tecnico-tattico.

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La nota ufficiale

Il club azzurro informa che uno dei suoi giocatori si è sottoposto ad un'operazione: "Questa mattina Giovane è stato sottoposto, presso la Casa di Cura Villa Stuart, a intervento di correzione per ernia inguinale. Il calciatore tornerà disponibile dopo la sosta", si legge sul sito ufficiale del Napoli.

(Fonte: sscnapoli.it)