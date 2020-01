TS – Inter, con l’Atalanta toccherà a Godin: a centrocampo torna Sensi dal 1′?

L’Inter continua a lavorare ad Appiano Gentile per preparare la gara casalinga con l’Atalanta. Altro pienone sabato sera a San Siro con circa 70 mila spettatori previsti.

Nell’allenamento di ieri – scrive Tuttosport– Asamoah ha lavorato in gruppo ma difficilmente sarà in campo. Non ci saranno Barella e Skriniar, entrambi fuori per squalifica: in difesa giocherà Godin, che torna titolare dopo tre gare, mentre a centrocampo potrebbe esserci il ritorno dal 1′ di Sensi.

Nelle fila nerazzurre, Candreva e Bastoni dovranno stare attenti contro l’Atalanta: entrambi sono entrati in diffida e rischiano di saltare la sfida col Cagliari.