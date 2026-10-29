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Nel podcast Gian&Giac su Youtube, l'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha parlato con Piero Giacomelli del primo gol dell'Inter, nato dopo un contatto tra Carlos Augusto e Sohm.

Parte Calvarese: "Carlos Augusto-Sohm? Pairetto ha tenuto una soglia molto alta, fa continuare, gol Inter"

Interviene Giacomelli: "Come sempre è una cosa arbitrale. Quando ti dicono bravo perché hai tenuto una soglia alta va benissimo fin quando poi nasce un episodio dal quale poi viene fuori un gol e alla gente non gliene frega più niente della soglia e va a vedere se quello fosse un fallo oppure no"

Calvarese: "Se non fosse nato il gol, nessuno avrebbe parlato di questo fallo"

Giacomelli: "Per me questo è fallo"

Calvarese: "Sembra che Carlos Augusto arrivi con un salto ed è brutto"

Giacomelli: "Arriva scomposto, con un fallo, l'attaccante è in vantaggio e Carlos Augusto arriva da dietro, sporca la palla ma prima prende il polpaccio e gli cade addosso, è quantomeno negligente"

Calvarese: "Struscia il polpaccio di Sohm e poi tocca anche la palla. Secondo me è un episodio grigio, per me è da campo. Ti dico come la vedo io al VAR: dare un rigore può cambiare una partita, entrare da VAR per un rigore ha un peso, entrare per un cartellino rosso può cambiare la partita ma non è detto che cambi il risultato, entrare su un gol già fatto di certo cambia un risultato. Per me la soglia di intervento, nella fase d'attacco, altissima. Deve essere un fallo che tutti dicono che è fallo"

Giacomelli: "Deve essere fattuale, non opinabile. Un pestone grande come una casa, un tocco di mano che è scappato, una cosa che uno guarda e dice 'caspita, hanno fatto gol per questo'. Non è il secondo me sì e secondo me no"

Calvarese: "Io sono d'accordo con la soglia di intervento presa in Serie A, si è visto anche a Firenze in Fiorentina-Como. Per me era troppo facile l'assioma tocco = fallo = interveniamo. Capisco che adesso ci vuole più qualità per stare seduto al VAR, devi capire di calcio e non basta il tocco ma la strada giusta è anche quella"