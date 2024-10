"L’anno scorso, proprio in casa della Roma, i nerazzurri avevano dato una prova di forza che aveva spezzato le residue resistenze della Juve. Stavolta escono con la terza vittoria di fila da una notte complicata in cui nella prima mezzora hanno perso Calhanoglu e Acerbi per problemi muscolari. La risposta è forte, la vittoria pesante. L’Inter, che aveva cominciato dominando, si adegua alla partita e colpisce la Roma, generosa ma ingenua, in contropiede a campo aperto. E potrebbe anche chiuderla prima se fosse più spietata, invece deve ringraziare Sommer proprio all’ultimo respiro. Una domenica decisa dalla rete di Lautaro e in cui Simone ritrova la solidità della difesa. L’Inter compatta, determinata, abile a capire i momenti della partita, pronta per il derby d’Italia contro la Juventus".