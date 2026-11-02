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Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della sconfitta dell'Inter nel derby col Milan: "Quando Bastoni dice che non hanno approcciato bene: ma ora, si gioca un derby importantissimo e l'Inter ne ha persi troppi. Ma non si può sbagliare l'approccio ragazzi in una partita come questa: i derby sono questi.

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Io l'ho detto più di una volta: ho sempre detto che deve alzare i ritmi, deve essere più aggressiva e dettare il gioco. Col Venezia le è andata di lusso: c'è qualcosa che non sta quadrando, quella vittoria sarebbe da discutere a livello di gioco.

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E se poi vai al derby e ti fai trovare così in difficoltà... Do tanti meriti al Milan, però l'Inter non c'è: se pensa che possa vincere sempre e comunque rimediando partite già perse, è come una macchina col motore amplificato che va a ritmi troppo bassi".