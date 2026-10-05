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Durante La Domenica Sportiva, l'ex bomber Ciccio Graziani ha parlato dei giovani che sta facendo giocare Roberto Mancini:

Le prestazioni sono state veramente incredibili. Io non me le aspettavo. Kayodé io l'ho seguito anche nelle giovanili della Fiorentina, ma mi sta stupendo. Pio Esposito, il fratello che gioca tra l'altro anche in un ruolo che non è proprio esattamente suo, da esterno, facendo anche tanta fatica nella fase difensiva. Ragazzi, noi ci stiamo ritrovando un patrimonio di giovani che io francamente non me l'aspettavo. Sono rimasto sorpreso