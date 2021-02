Inter, con la Lazio match speciale per Handanovic: lo sloveno toccherà quota 500 in Serie A

Il portiere sloveno e capitano nerazzurro, Samir Handanovic, si prepara a raggiungere quota 500 presenze in Serie A

Samir Handanovicsi prepara a tagliare un nuovo e importantissimo traguardo. Come riferisce il sito ufficiale dell'Inter, la prossima sarà la 500ª presenza in Serie A per lo sloveno: il portiere nerazzurro diventerà il 15º giocatore a raggiungere questo traguardo nella competizione, raggiungendo Ciro Ferrara.