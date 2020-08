Icardi flop con l’Atalanta, la Gazzetta: “Il PSG l’ha riscattato con lo sconto dall’Inter ma…”

Una prestazione negativa per Mauro Icardi che, in campo per 79′, non si vede quasi mai. Al momento della sostituzione, il PSG è sotto 1-0 e con un piede fuori dalla Champions ma le reti nel recupero di Marquinhos e Choupo-Moting permettono ai francesi di ribaltare il match, approdare in semifinale di Champions eliminando così l’Atalanta. La Gazzetta dello Sport assegna 5 ad Icardi con tanto di commento duro: “Il PSG l’ha riscattato con lo sconto dall’Inter ma i cinque mesi di stop forzato gli hanno fatto male. Ha smarrito la via del gol e pure la sintonia con Ney”, la sentenza della Rosea.