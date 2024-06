"All’Olympiastadion di Berlino (sì, quello della finale della Coppa del Mondo FIFA del 2006…), stanno per scendere in campo Italia e Svizzera. Guarderò la partita con particolare attenzione. Sono italiano. Sono svizzero. Sono il presidente della FIFA ma soprattutto sono un appassionato di calcio. Se penso a quanto sta per accadere, con la mente torno subito indietro fino agli anni Ottanta del secolo scorso. Per la precisione al novembre 1984, la mia prima Svizzera-Italia da spettatore. Un’amichevole. Si giocava a Losanna, avevo 14 anni, per il calcio provavo già un amore enorme e sconfinato. Ricordo molte cose di quel giorno di quasi quarant’anni fa. Cito, in ordine sparso: per l’Italia Tancredi in porta, il gol di Cabrini, l’adorato Paolo Rossi titolare, così come il mio idolo assoluto Altobelli; per la Svizzera il gol su punizione di Bregy, nato praticamente dove sono nato io. Io a Briga, lui a Raron, ma devo ammettere che sapesse giocare molto meglio di me… Quella sfida è terminata 1-1 e io me ne sono andato abbastanza soddisfatto dallo stadio. Dovevo correre in stazione per prendere il treno e tornare a casa, ma evidentemente non ero l’unico a dover rientrare, perché proprio fuori dalla stazione di Losanna ho incontrato Wolfisberg, il commissario tecnico della Svizzera.