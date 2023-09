EDICOLA / CdS: Inter, altro guaio. Ko pure Frattesi. A Salerno gioca Thuram”

"Inter, un altro guaio. Ko anche Frattesi. Inzaghi non rinuncia al turn over in vista del Benfica: fuori Lautaro, c'è Thuram". Questo è il titolo che il Corriere dello Sport dedica, in un box della sua prima pagina, alla squadra nerazzurra che si prepara ad affrontare la Salernitana e dovrà riscattare la sconfitta di campionato col Sassuolo prima di tornare ad immergersi nella Champions. Martedì a San Siro arrivano i portoghesi.