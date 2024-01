Inter, ritrovato l’antico splendore. Ora Allegri può di mettere pressione a Inzaghi

L'Inter ha reagito alle critiche al meglio dopo la partita col Verona, battendo il Monza 5-1 con una grandissima prestazione. Ora la squadra di Inzaghi si prepara per la Supercoppa a 4 in Arabia Saudita.

"Dopo aver visto l’Inter spazzare via il Monza, ritrovando l’antico splendore nel gioco, nell’intensità e nella convinzione, viene facile immaginarsi una stagione nel segno della banda Inzaghi, guidata dal cecchino Lautaro, 18 gol in 18 partite, dal miglior Calhanoglu di sempre e dall’imprendibile Thuram, il più decisivo tra i nuovi stranieri della serie A. Anche la Lazio sorride. Quattro vittorie di fila in campionato condite dal prezioso derby di Coppa sono il segno di una ritrovata vitalità che l’ha riportata in zona Champions. Inter-Lazio, la semifinale di venerdì, sarà per Sarri l’occasione di prendersi una rivincita dopo la sconfitta di un mese fa all’Olimpico", scrive il Corriere della Sera.