Si avvicina il big match dell'Olimpico, l'Inter fa visita alla Roma: ecco la probabile formazione nerazzurra.
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Si avvicina il big match dell'Olimpico, l'Inter fa visita alla Roma: si affrontano due squadre in testa alla classifica a punteggio pieno. È un vero e proprio sconto diretto per raggiungere la vetta prima della sosta per le nazionali. Ecco le indicazioni della Gazzetta dello Sport sulla probabile formazione nerazzurra.
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"Per Calhanoglu risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Niente Roma e niente Turchia. Sabato out anche Stones, uscito malconcio dal match contro l'Udinese. Lautaro tornerà dal 1', così come Bisseck e Dimarco. Lì davanti spazio alla ThuLa. Ballottaggio Jones-Sucic", si legge.
Questo l'undici che ha in testa Cristian Chivu per Roma-Inter, con un solo dubbio al momento: tra Jones e Sucic, visto che Zielinski scalerà in cabina di regia per sostituire l'infortunato Calhanoglu (qui le ultimissime sul suo futuro da Fabrizio Romano).
La probabile formazione di Gazzetta - Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones/Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram.
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