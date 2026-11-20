Tre stagioni a Milano, 88 presenze e 3 reti: Galante fu tra i protagonisti della cavalcata che portò l’Inter a vincere la Coppa UEFA nel 1998
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Tanti auguri a Fabio Galante, che oggi compie 53 anni. Nel giorno del suo compleanno, l'ex difensore riceve gli auguri da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri.
Chi è Fabio GalanteDifensore affidabile e dotato di grande personalità, Galante è nato a Montecatini Terme il 20 novembre 1973: arrivato a Milano nell'estate del 1996, Fabio ha disputato tre stagioni con la maglia nerazzurra, totalizzando 88 presenze e segnando 3 reti, contro Bologna, Napoli e Skonto Riga.
La storia di Galante all'InterLa sua prima rete con l'Inter è datata 14 settembre 1997, arrivata nel corso di una sfida al Dall'Ara contro il Bologna nello stesso giorno in cui Ronaldo segnò il suo primo gol nerazzurro. Un momento simbolico in apertura di una stagione che si concluse con il trionfo nella Coppa UEFA, conquistata dopo la finale di Parigi contro la Lazio. Una vittoria indimenticabile per Galante, tra i protagonisti di quella memorabile cavalcata europea.
(Fonte: Inter.it)
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