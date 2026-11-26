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Alessandro Bastoni si è fermato. Al minuto 41 di Inter-Stoccarda, il difensore nerazzurro ha alzato bandiera bianca a causa di un indurimento del muscolo. Poi subito la smorfia di dolore e la sostituzione obbligata.

"Sto bene, sto bene" ha rassicurato il difensore nerazzurro. Un messaggio in linea con quello mandato anche da Cristian Chivu al termine della partita ("Non credo ci sia lesione. Farà gli esami però sembra solo un indurimento muscolare, un problema che si portava da qualche giorno”).

Ma in casa Inter è scattato un piccolo campanello d’allarme.

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Dilemma Bastoni

“Perché se da una parte è vero che il problema fisico patito da Bastoni non sembri grave e gli esami in programma domani dovrebbero fugare ogni dubbio, dall'altra è lecito pure aspettarsi che non verrà corso alcun rischio” sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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Tour de force e nuovo intoppo

“Il ciclo di ferro che attende i nerazzurri fino a Natale si annuncia infuocato tra tutte le competizioni, Chivu ha bisogno di gestire le forze ed è bene che un problema ricorrente come nel caso di Bastoni non torni a presentarsi. Un vero peccato, considerando che proprio contro lo Stoccarda l'Inter aveva nuovamente eretto un muro nerazzurro da clean-sheet dopo i 4 gol incassati a Bergamo. E un piccolo incidente che rischia di compromettere le prossime partite della truppa di Chivu”.

Le difficoltà di Bastoni e la mossa di Chivu

“Con il ritorno sul centro-sinistra di Bastoni, quello di Akanji in mezzo alla difesa e quello di Bisseck sul centro-destra, l'Inter ha ritrovato solidità difensiva. Un risultato opposto rispetto alla trasferta sul campo dell'Atalanta, che aveva visto Chivu puntare sul terzetto Pavard-Bastoni-Carlos Augusto. Da centrale, però, proprio il difensore ex Dea è apparso in difficoltà. Tanto che l'allenatore nerazzurro si è rapidamente convinto di tornare alle origini per limitare quel dato relativo ai gol subiti troppo elevato per descrivere il reparto arretrato dell'Inter”.

Calendario intasato e niente ricadute

“La squadra, adesso, è attesa da 7 partite nei prossimi 25 giorni: si riparte già sabato contro il Genoa in campionato per arrivare alla finale di Supercoppa contro la Lazio il 22 dicembre”.

La Gazzetta aggiunge:

“Nel mezzo, un'altra sfida al Grifone in Coppa Italia, il Frosinone in Serie A, la decisiva trasferta europea di Dortmund e infine Torino e Lecce in A. Ecco perché, con un calendario tanto intasato, è cosa buona evitare ricadute di qualsiasi tipo”.

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Le scelte di Chivu

“Probabile quindi che sabato Chivu scelga di ripetere le stesse decisioni prese in corsa contro lo Stoccarda, ovvero l'inserimento di Dimarco a tutta fascia e "l'abbassamento" di Carlos Augusto nei tre dietro. Anche se tutti godranno di enorme considerazione da qui a Natale. Pure chi fin qui ha avuto un minutaggio ridotto rispetto ad altri. Ovvero, principalmente, Pavard e il rientrante Stones”.

“Per arrivare all'anno nuovo in corsa su tutto c'è bisogno di tutti” chiosa La Gazzetta dello Sport.