Un interessante aneddoto su Aleksandar Stankovic, centrocampista dell’Inter: lo ha svelato Beppe Bergomi e riguarda il passato del figlio d'arte.
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Un interessante aneddoto su Aleksandar Stankovic, centrocampista dell’Inter. Lo ha svelato Beppe Bergomi alla Gazzetta dello Sport e riguarda il passato appunto del figlio d’arte.
“Vi racconto questo aneddoto: io facevo l’ultimo allenamento con la mia squadra in Accademia Inter e lui, ragazzino, era lì, il 2 di luglio, ad allenarsi insieme ai due fratelli mentre gli altri erano in vacanza. Quello mi fece capire tante cose”, ha spiegato l’ex difensore nerazzurro
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