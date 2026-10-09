GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

Un interessante aneddoto su Aleksandar Stankovic, centrocampista dell’Inter. Lo ha svelato Beppe Bergomi alla Gazzetta dello Sport e riguarda il passato appunto del figlio d’arte.

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“Vi racconto questo aneddoto: io facevo l’ultimo allenamento con la mia squadra in Accademia Inter e lui, ragazzino, era lì, il 2 di luglio, ad allenarsi insieme ai due fratelli mentre gli altri erano in vacanza. Quello mi fece capire tante cose”, ha spiegato l’ex difensore nerazzurro