Sta per tornare in campo l'Inter di Cristian Chivu. Domani sarà sfida tra formazioni nerazzurre in casa dell'Atalanta, al rientro dalla sosta.

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Sono 130 i precedenti tra Inter e Atalanta in Serie A: i meneghini contano 71 successi contro i 24 dei bergamaschi, con 35 pareggi a completare il quadro. L'Inter è la squadra contro cui l'Atalanta ha perso più partite (71) e ha subito più gol (234) nella massima serie.

L'Inter è reduce da una serie positiva contro la Dea, avendo collezionato sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto sfide di Serie A, dopo aver raccolto due successi nelle nove precedenti sfide nella competizione (6N, 1P).

Per quanto riguarda i precedenti a Bergamo, l'Inter ha conquistato quattro vittorie negli ultimi quattro confronti: sono 25 i successi meneghini in casa della Dea, con 25 pareggi e 15 vittorie dell'Atalanta a completare il bilancio.