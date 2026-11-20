L’Inter torna a vestirsi d’arancio. Come rivelato nei giorni scorsi da Footy Headlines, nella stagione 2027/28 la terza maglia del club nerazzurro sarà nuovamente arancione.

“Una scelta che riporta alla memoria una divisa particolare, poco frequente nella storia del club, ma legata a ricordi molto diversi tra loro: dalle vittorie che hanno accompagnato la conquista della seconda stella ad alcune sconfitte clamorose” ricorda La Gazzetta dello Sport.

Inter, riecco il Biscione

“L’elemento più caratteristico della nuova maglia sarà però la grafica: un motivo ispirato alle squame del serpente, con un omaggio diretto al Biscione, simbolo storico della città di Milano e parte integrante dell’identità nerazzurra. Un richiamo che riporta alla mente anche la stagione 2021/22, quando Nike aveva già utilizzato grafiche ispirate al serpente sulle divise del club” aggiunge la Rosea.

Inter con la maglia arancione: i precedenti

“L’arancione rappresenta una scelta piuttosto insolita nella storia delle divise dell’Inter, ma le sue origini sono lontane. Il primo utilizzo risale alla stagione 1937/38, quando l’Ambrosiana, trascinata da Giuseppe Meazza, conquistò il campionato. Dopo quella prima apparizione, il colore tornò protagonista in diverse occasioni, soprattutto tra il 1941 e il 1958, per poi rispuntare nel nuovo millennio. Nel 2000/01 l’Inter si vestì nuovamente di arancione con la terza maglia, indossata in particolare nel clamoroso 6-1 con cui venne travolta dal Parma in Coppa Italia. Una serata da dimenticare per la squadra nerazzurra, che nello stesso campionato incassò anche un pesante 3-0 contro l’Udinese. I friulani tornarono a incrociare il destino della maglia arancione anche nella stagione successiva. In Coppa Italia, nel 2001/02, i bianconeri superarono l’Inter per 2-1 nella gara d’andata, contribuendo poi all’eliminazione dei nerazzurri nel doppio confronto”.

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L’anno del ventesimo Scudetto

“L’ultimo ritorno dell’arancione coincise con l’annata della conquista del ventesimo scudetto e della seconda stella. Una divisa che fu protagonista, considerando che, dopo l’esordio in Champions League, con il pareggio per 1-1 sul campo della Real Sociedad, in campionato, Lautaro e compagni in arancione trovarono diverse vittorie importanti nella corsa al titolo: il successo di Bergamo contro l’Atalanta, quello di Firenze contro la Fiorentina, la vittoria a Roma contro la Lazio, il colpo sul campo del Napoli e infine il gol allo scadere di Davide Frattesi sempre a Udine. Anche se in quella stagione la terza maglia venne pure indossata, stavolta in negativo, in Coppa Italia, quando l’Inter venne eliminata dal Bologna agli ottavi di finale a San Siro” conclude La Gazzetta dello Sport.