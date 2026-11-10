Niente bocciatura ma un turno di riposo. Contro il Como, Yann Bisseck è rimasto in panchina, lasciando spazio a una retroguardia formata da Akanji, Bastoni e Carlos Augusto.

L’Inter vince 2-0 col Como e mantiene la porta inviolata. La Gazzetta dello Sport, però, evidenzia, che dietro alla scelta di rinunciare al difensore tedesco non c’è nulla di preoccupante.

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“Non è stata una bocciatura. Il tedesco aveva giocato e segnato al Feyenoord nel 3-0 del De Kuip, zittendo anche le critiche e tutta la tifoseria. Fin qui ha collezionato 15 presenze totali – di cui 11 da titolare –, due gol e un assist”.

Yann Bisseck ha accelerato, come evidenzia la Rosea:

“Tutt’altra cosa rispetto alla stagiona scorsa: nel 2025-26, dopo 11 giornate, Bisseck aveva giocato dall’inizio solo contro Udinese, Verona e Fiorentina (più Kairat, Slavia Praga e Union St Gilloise in Champions). Stavolta ha saltato solo Udinese e Como, subentrando contro Cagliari e Shakhtar”.

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Perché Bisseck è rimasto in panchina

“La sua panchina dipende anche da una variante tattica: giocare con Bastoni centrale difensivo e Akanji braccetto, già visto durante il campionato. Una scelta dovuta soprattutto alle grandi prove di Carlos Augusto, bene sia da braccetto sia da esterno sinistro. Il brasiliano, tornato in nazionale dopo la delusione del Mondiale, fin qui ha sfornato tre assist e realizzato quattro gol. È stato decisivo contro Udinese, Bologna, Shakhtar e ha segnato anche al Bernabeu. Al netto della prova nel derby, l’unico passo falso della sua stagione, ha giocato alla grande in varie circostante, soprattutto da subentrato (vedi il gol e l’assist al Dall’Ara). Chivu vuole ruotare la difesa e l'ha dimostrato in più occasioni”.

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Una domanda su Bisseck

Ora La Gazzetta di chiede:

“Tuttavia, la panchina contro il Como alimenta una domanda: la concorrenza per Bisseck aumenterà? Ovviamente sì, anche perché è rientrato anche Pavard, rimasto fuori a lungo per un infortunio. Si vedrà”.