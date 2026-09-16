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Ange-Yoan Bonny trascorrerà in nazionale la prossima sosta. L'attaccante dell'Inter, a segno contro l'Udinese nell'ultima gara di campionato, è stato convocato dalla Costa D'Avorio.

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Il centravanti nerazzurro con la sua nazionale affronterà le gare contro Ghana, Somalia e Camerun. Tre test importanti per la sua nazionale e per Bonny: da capire che minutaggio avrà il centravanti, subentrato in tre delle quattro gare di campionato fin qui disputate dall'Inter di Chivu.