Ange-Yoan Bonny trascorrerà in nazionale la prossima sosta: è stato convocato dalla Costa D'Avorio, ecco le tre gare che disputerà.
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Ange-Yoan Bonny trascorrerà in nazionale la prossima sosta. L'attaccante dell'Inter, a segno contro l'Udinese nell'ultima gara di campionato, è stato convocato dalla Costa D'Avorio.
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Il centravanti nerazzurro con la sua nazionale affronterà le gare contro Ghana, Somalia e Camerun. Tre test importanti per la sua nazionale e per Bonny: da capire che minutaggio avrà il centravanti, subentrato in tre delle quattro gare di campionato fin qui disputate dall'Inter di Chivu.
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