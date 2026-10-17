Gara dal sapore speciale per il difensore che oggi sarà in campo dal primo minuto con la casacca degli emiliani in Bologna-Inter
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Bologna-Inter è appena terminata al Dall'Ara. Ange-Yoan Bonny ha parlato anche ai microfoni di Inter TV. Queste le sue considerazioni:
"La squadra ha un grande spirito, non è la prima volta che ribaltiamo una partita. Abbiamo avuto la reazione giusta, siamo tutti contenti di aver portato la partita a casa. Abbiamo provato a dar tutto per la squadra noi subentrati dalla panchina, ci siamo riusciti e siamo contenti per quello".
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