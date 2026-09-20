La prossima avversaria dei nerazzurri in Champions League vince 3-0 in campionato. Dopo la sosta, l’incrocio europeo del 13 ottobre
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Il Club Brugge, prossima avversaria dell’Inter nella League Phase di Champions League, ha superato 3-0 il Genk nella settima giornata della Jupiler Pro League, il massimo campionato belga.
Il Bruges, che se la vedrà a San Siro con i nerazzurri il prossimo 13 ottobre, dopo la sosta per le nazionali, si è imposto nettamente: gli uomini di Ivan Leko occupano al momento il terzo posto in classifica a quota 18 punti.
La vittoria del Club Brugge
La squadra di Leko ha sbloccato il risultato al minuto 15 con Carlos Forbs, che batte il portiere avversario con un rasoterra su assist di Vanaken. Poco più tardi, Virgili e Tresoldi sfiorano il raddoppio, che arriva al 57’ con il colpo di testa di Lee. Il Bruges cala il tris con Mechele, che approfitta del secondo assist di giornata di Seys.
Nel mezzo il tentativo di Heynen, finito sopra la traversa difesa da Sommer, e la conclusione di Erenbjerg, che viene neutralizzata dal portiere svizzero ex Inter.
Inter-Club Brugge
Martedì 13 ottobre 2026 andrà in scena a San Siro la sfida tra Inter e Club Brugge, valida per la seconda giornata della League Phase della Champions League 2026/27.
Nella prima giornata entrambe sono uscite sconfitte: l’Inter sul campo del Real Madrid e il Bruges in casa contro l’Aston Villa.
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