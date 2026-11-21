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Â«In questa ripresa potrebbero esserci degli inghippi: ad esempio l'Inter andrÃ a Bergamo dove trova un'Atalanta che non piÃ¹ perdere terreno per non andare ulteriormente in difficoltÃ Â». CosÃ¬ Fabio Caressa su Radio Dee Jay sul prossimo impegno dei nerazzurri che scendono domenica in campo alle 20.45.

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Â«Inter e Roma sono quelle piÃ¹ in linea tra punti fatti e punti previstiÂ», ha aggiunto il telecronista di Skysport. Â«Da qui a Natale potrebbe essere un momento non interlocutorio per Juve e Napoli, non si possono staccare di piÃ¹ dalla vetta. PerchÃ© Roma e Inter hanno partite piÃ¹ abbordabili. Difficile per il Napoli riprendere quelle davanti, ma comunque questo, fino a Natale, Ã¨ un momento decisivoÂ».

«La piÃ¹ grande sorpresa resta la Lazio di Gattuso, mi piace di lui come affronta anche le conferenze stampa, un mix di divertimento, disincanto e richiamo ai valori, ha costruito qualcosa che potrÃ comunque mettere i biancocelesti in una buona posizione di classifica. L'Inter mi sembra forte ma tra le squadre che possono giocarsela il Milan qualcosa puÃ² fare. Ãˆ una squadra che ha trovato un equilibrio, ma quando si sporge in avanti regala un po'Â», ha spiegato ancora il giornalista.

(Fonte: Radio Dee Jay)