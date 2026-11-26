Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Inesauribile, solido, decisivo: difensore forte e veloce, esterno fisico e tecnico, minaccia costante nell’area avversaria. Carlos Augusto è diventato, nel corso degli anni, un elemento chiave nello scacchiere nerazzurro: la sua duttilità lo ha reso un giocatore fondamentale, capace di ricoprire nel migliore dei modi il ruolo di braccetto sinistro nella difesa a tre e quello di esterno a tutta fascia. Capacità con cui ha contribuito ai recenti successi dell’Inter, con cui è pronto a scrivere nuovi, entusiasmanti capitoli grazie al rinnovo di contratto che lo legherà al Club fino al 2031.

Getty Images

L'arrivo di Carlos Augusto all'Inter

La storia nerazzurra del difensore brasiliano classe 1999 inizia nell’estate 2023, quando arriva a Milano dal Monza. Carlos si ritaglia immediatamente un ruolo da protagonista, con un impatto immediato nella stagione conclusa con la conquista della Seconda Stella. 37 presenze in campionato, 46 totali tra tutte le competizioni, con un gol realizzato in Coppa Italia contro il Bologna, 3 assist serviti, grande solidità e costanza di rendimento, la capacità di farsi trovare sempre pronto. Qualità messe in mostra anche nell’annata successiva, alzando ulteriormente il livello: 29 presenze in campionato, 13 nella cavalcata in Champions League, il primo gol in Serie A in nerazzurro nella vittoria per 0-6 all’Olimpico contro la Lazio, seguito da altre due reti contro Como e Atalanta.

Getty

Carlos Augusto protagonista nel Double

Nel 2025/26 l’Inter vive una nuova stagione trionfale, con la conquista del Double nazionale, e Carlos Augusto è di nuovo protagonista: 46 presenze totali, scendendo in campo in tutte le partite della cavalcata in Coppa Italia e in 18 occasioni da titolare su 34 presenze totalizzate in Serie A: sempre affidabile e forte nei duelli, sempre pronto a percorrere chilometri sulla fascia, a chiudere uno spazio con una diagonale o a rendersi pericoloso con un inserimento nell’area avversaria, grazie alle sue grandi doti nel gioco aereo. La crescita vissuta in maglia nerazzurra lo ha portato a ricevere la convocazione della Nazionale brasiliana, con cui Carlos ha collezionato, al 26 ottobre 2026, 5 presenze.

Getty Images

Determinante in zona gol

Doti offensive emerse ancora di più in questo avvio di stagione, in cui Carlos Augusto è stato determinante in zona gol: due reti in campionato contro Udinese, con un meraviglioso sinistro dalla distanza, e Bologna, con un inserimento sul secondo palo, e due in Champions contro il Real Madrid al Bernabéu e a San Siro contro lo Shakhtar. La rete contro gli ucraini, che ha regalato tre punti all’Inter, è un manifesto dell’attitudine in campo del brasiliano: palla intercettata nell’area nerazzurra, scatto bruciante a percorrere tutto il campo, attacco alla profondità, controllo perfetto e freddezza sotto porta. Una velocità bruciante e una solidità rocciosa, fondamenti di un percorso, quello di Carlos Augusto con l’Inter, che ha già vissuto trionfi e momenti iconici: al 26 ottobre 2026 il brasiliano ha collezionato 156 presenze, 10 gol e 16 assist, conquistando due Scudetti e una Coppa Italia. Una storia di crescita e vittorie, pronta ad arricchirsi di nuove pagine nerazzurre.

(Fonte: Inter.it)