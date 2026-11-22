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Questa sera dovrebbe toccare ancora a Thuram ed Esposito. Con Bonny fuori causa e Lautaro di rientro dall'infortunio, Chivu punterà sulla coppia ormai collaudata per affrontare l'Atalanta

Come analizza Inter.it, "Pio Esposito ha vissuto una sosta da assoluto protagonista con la maglia dell'Italia: l'attaccante nerazzurro è andato a segno in entrambe le partite giocate, realizzando una doppietta a San Siro contro la Francia e una rete in casa del Belgio. Reti che gli hanno consentito di diventare il secondo giocatore più giovane di sempre a toccare la doppia cifra con la Nazionale (21 anni, 4 mesi e 18 giorni), alle spalle di Meazza (20 anni, 5 mesi e 30 giorni). Tra Inter e Italia, Pio è andato a segno nelle ultime quattro partite giocate: prima della sosta, infatti, aveva colpito il Como a San Siro e il Feyenoord a Rotterdam. Nella sua prima stagione in nerazzurro, Esposito ha lasciato il segno in entrambe le sfide contro l'Atalanta: assist per Lautaro nella vittoria per 0-1 a Bergamo, rete del vantaggio dell'Inter nella gara di ritorno giocata a Milano".

Getty Images

"Marcus Thuram, invece, è stato assoluto protagonista del ciclo di impegni nerazzurri tra ottobre l'inizio di novembre. L'attaccante francese è stato decisivo con quattro gol nelle ultime sei partite, conquistando anche il rigore della vittoria contro la Fiorentina e provocando l'autorete del vantaggio dell'Inter a Venezia. Un contributo fondamentale per l'attacco nerazzurro, con Tikus che ha giocato da assoluto trascinatore, svariando su tutto il fronte ma facendosi trovare sempre pronto in area. Thuram è infatti il giocatore che ha toccato più palloni in area avversaria in questa Serie A: 83, meno solo rispetto a Kylian Mbappé (135) e Lamine Yamal (117) allargando ai cinque grandi campionati europei 2026/27. Marcus ha preso parte a ben 22 reti nel 2026 in Serie A (15+7A), eguagliando il suo record in un anno solare (22 anche nel 2024); negli ultimi 10 anni (dal 2017) solo quattro giocatori hanno fatto meglio con la maglia dell’Inter: Mauro Icardi (31 nel 2017 e 23 nel 2018), Ivan Perisic (27 nel 2017), Romelu Lukaku (25 nel 2020) e Lautaro Martínez (27 nel 2021, 34 nel 2023). Il francese ha all’attivo una doppietta in Serie A contro l’Atalanta, il 30 agosto 2024 al Meazza".