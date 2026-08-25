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In attesa di capire se il mercato gli regalerà altre sorprese, Cristian Chivu lavora sul materiale che ha a disposizione. Consolidato in questi mesi dagli arrivi, ma già importante nella base dello scorso anno. In particolare, l'allenatore nerazzurro sta lavorando su una situazione che sta regalando soddisfazioni. Sottolinea TuttoSport:

Getty Images

"La "pazza idea" Diouf sicuramente è al momento la novità di casa Inter. In attesa di scoprire cosa potrà dare Curtis Jones alla manovra nerazzurra e come si integrerà con gli altri centrocampisti, è chiaro che sia il francese oggi il giocatore diverso nel 3-5-2 di Chivu.

Spence, infatti, quando verrà schierato a destra, potrà ricordare per tipologia di gioco Dumfries, con la sua corsa in campo aperto e la forte fisicità (quando andrà a sinistra, invece, potrà offrire delle alternative tagliando il campo come fatto vedere nella nazionale inglese). Diouf è quello che manca all'Inter, quel giocatore che punta l'uomo, prova l'uno contro uno, cambia spartito. Il tipo di calciatore che Chivu vorrebbe anche per l'attacco e chissà se il mercato glielo regalerà. Intanto si gode la crescita di Diouf, in attesa di esami più probanti".