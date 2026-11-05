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Le buone notizie per Cristian Chivu non sono mancate anche nella giornata di ieri. L'allenatore nerazzurro, al rientro dall'Olanda con la sua truppa, ad Appiano Gentile ha ritrovato anche Curtis Jones e John Stones, infortunati di lungo corso ormai rientrati in gruppo e pronti per essere convocati per la sfida di campionato con il Como. Il loro ritorno a disposizione va a consolidare finalmente la colonia inglese con Djed Spence già protagonista a Rotterdam. Si legge nel focus proposto da TuttoSport:

Getty Images

"Con il Como, in un incrocio che dovrà dare all’ex difensore e ai suoi giocatori nuove certezze per evitare una sosta piena di interrogativi e pensieri, potrebbero essere a disposizione, anche se ovviamente dalla panchina, per poi lavorare e recuperare la forma migliore durante la pausa del campionato. Finora, non si sono mai visti tutti e tre in campo nello stesso momento con la maglia nerazzurra, come se per ora il calciomercato non avesse aggiunto molto alla squadra dell’allenatore romeno.

L’obiettivo con cui sono stati acquistati, in compenso, è abbastanza chiaro: tenere il ritmo visto al De Kuip, e tenerlo sempre. Quello a cui li ha abituati la Premier League. Vale per Jones, forgiato dal calcio intenso di Jurgen Klopp e Arne Slot, ma anche per Stones, che porta esperienza internazionale ma con Pep Guardiola è stato abituato a giocare - al netto dei frequenti acciacchi registrati nelle ultime stagioni - con una linea difensiva molto alta, senza che per questo diventasse facilmente perforabile come lo è stata troppe volte quella dell’Inter. Tutti ingredienti che, per arrivare a gustare l’equivalente calcistico dello shepherd's pie - una delle ricette più famose della perfida e non sempre gastronomicamente eccellente Albione -, Chivu vuole iniziare a cucinare in pianta stabile".