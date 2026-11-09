L’allenatore nerazzurro è stato protagonista della 48ª edizione del Premio Internazionale Sport Civiltà, andata in scena al Teatro Regio

Alessandro De Felice
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Nella giornata di lunedì 9 novembre si è tenuta a Parma, presso il Teatro Regio, la 48^ edizione del Premio Internazionale Sport Civiltà, uno degli appuntamenti più significativi della tradizione sportiva e culturale della città emiliana.

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Perché Chivu viene premiato

Il riconoscimento, assegnato ogni anno dal Comune di Parma a diverse personalità del mondo dello sport, non è nato soltanto per celebrare i risultati agonistici, ma soprattutto per rendere merito a chi si è reso esempio dei valori che rendono lo sport uno straordinario strumento di crescita personale e collettiva: il rispetto, l'inclusione, il sacrificio, la correttezza e il senso di comunità.
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Chi premia Chivu

Principi che contraddistinguono anche Cristian Chivu, che nel corso della cerimonia ha ricevuto il Premio Benemerenze Sportive. Il tecnico nerazzurro è stato scelto dalla Giuria Sport Civiltà, che ha avuto il compito di individuare figure dal grande spessore umano e sportivo.

(Fonte: Inter.it)

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