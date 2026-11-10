Sanzione per il Como nella gara di domenica sera contro l'Inter, ecco il motivo nel comunicato del Giudice Sportivo
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È uscito il comunicato del Giudice Sportivo sull'ultimo turno di Serie A. Sanzione per il Como nella gara di domenica sera contro l'Inter, ecco il motivo:
Ammenda di € 10.000 alla Società COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del secondo tempo; recidiva reiterata
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