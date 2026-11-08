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Si avvicina il calcio d'inizio di Inter-Como. Della gara del Meazza parla anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina, sottolineando alcuni aspetti di natura tattica che caratterizzano il confronto. Si legge infatti:

"E’ sull’esterno che l’Inter costruisce da sempre i suoi attacchi, Spence a destra, Dimarco a sinistra, con l’appoggio continuo ed efficace di Bastoni. Il Como dovrà proteggersi e potrà farlo solo nel modo che conosce, il ri-attacco. Valle, Couto e Kaiki sono terzini/ali: sugli esterni vincerà la sfida chi riuscirà a grattare più spazio alle spalle del diretto avversario. L’obiettivo dell’Inter è quello di inaridire le fonti del gioco di Fabregas, soprattutto se, come ha fatto a Firenze, i pensatori-creatori-equilibratori saranno tre, Perrone (al Franchi al suo posto c’era Caqueret), Milla e Da Cunha, centrocampisti dotati di un archivio completo: tecnica, tempo, idee, movimento. L’anno scorso il Como ha chiuso il campionato con la miglior difesa, come in questa stagione, sarà un lavoraccio per Esposito, Thuram e Bonny".