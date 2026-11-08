I nerazzurri si sono dimostrati una volta di più l'autentica bestia nera della formazione lariana

Fabio Alampi
Inter Como Fabregas

VIDEO / Fabregas: "L'Inter è la più forte e per noi è un test. C'è abbastanza differenza"

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Vittoria convincente per l'Inter, che batte 2-0 il Como e si porta a un solo punto dalla Lazio capolista. I nerazzurri, ancora una volta, si sono confermati l'autentica bestia nera della formazione lariana.

FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27
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I dati Opta raccontano gli ultimi precedenti tra le due squadre: "L'Inter ha vinto tutte le ultime 12 partite di Serie A contro il Como, allungando la propria striscia di successi consecutivi più lunga nella storia contro una singola avversaria nella competizione. Continuità".

FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27

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