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La Gazzetta dello Sport ha analizzato le caratteristiche dell'Inter e le potenzialità della squadra di Chivu e sulle chance di vincere ancora lo scudetto:

"L’Inter rimane la più forte, nessuno ha una rosa tanto competitiva e ampia. Manca un difensore veloce, capace di coprire i 30-40 metri di vuoto che si creano quando la squadra si alza e che possono costare ripartenze pericolose se il pallone viene perso. In Italia rappresenta però una debolezza compensabile. Nell’insieme, l’Inter è la più completa e ha l’identità più collaudata. Pratica il 3-5-2 dal biennio di Antonio Conte, sistema che Simone Inzaghi ha elevato al cubo. Cristian Chivu prosegue nel solco. Ora si nota il tentativo di “alzare” la linea difensiva, variazione che ha procurato una discreta messe di gol subiti, 10 in 8 giornate, poco meno di un terzo di quante ne vennero incassati nell’intero campionato scorso (35 in 38).

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La produzione offensiva però genera utili, 23 reti, miglior attacco, in proporzione più prolifico rispetto alla passata Serie A (89 gol totali). Avanti così, l’Inter potrebbe avvicinarsi a quota 100. Il possesso palla, fiacco per lunghi tratti, sembra l’asset da migliorare, ma può essere che il palleggio ipnotico sia l’arma con cui si tengono sotto scacco le controparti. Quattro squadre in quattro punti, a coppie; la lotta per lo scudetto è aperta, ma molto dipenderà dall’Inter. Se Cristian Chivu alzerà la velocità, la carrozza di testa sarà ancora sua", analizza La Gazzetta dello Sport.