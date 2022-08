Inter, con la Cremonese chance per Onana? Il portiere destinato all’esordio a San Siro

Il tecnico dell'Inter Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione in vista della sfida di domani sera e potrebbe riposare Handanovic

Il tecnico dell'Inter Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione in vista della sfida di domani sera con la Cremonese e potrebbe riposare Handanovic.

"Prevedibile che il tecnico cambi qualche uomo rispetto a Roma, oltre ovviamente al forfait di Lukaku. Non va escluso un avvicendamento anche tra i pali. Non per demeriti di Handanovic, ma perché Onana è destinato presto a esordire. Oggi le idee saranno più chiare. L’Inter ha voglia di ripartire", spiega La Gazzetta dello Sport.