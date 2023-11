Inter, per il primo posto decisiva la Real Sociedad. Ecco come avere due risultati su tre

"Se l’Inter batte il Benfica e la Real Sociedad non supera il Salisburgo, i nerazzurri giocheranno l’ultima con i baschi con due risultati su tre per il primo posto. Stessa cosa anche in caso di contemporanea vittoria dei nerazzurri e della Real, ma solo a patto di “recuperare” lo svantaggio nella differenza reti. Serve vincere al Da Luz con una differenza di almeno due gol rispetto al risultato dei baschi. In caso contrario, il 12 dicembre l’Inter dovrà solo vincere", spiega La Gazzetta dello Sport.