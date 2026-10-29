GUARRO e PACE EP33: Inter, 3 punti e 8 insufficienti. La radice marcia non riguarda l’approccio

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L’Inter soffre, ma vince 2-0 a Venezia grazie a due autogol e rimane in vetta alla classifica di Serie A insieme alla Lazio. Così Andrea Paventi ha parlato a Sky Sport direttamente da Appiano Gentile all’indomani del match.

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Non hanno brillato i nerazzurri e in diversi frangenti è stato decisivo super Provedel. Queste le parole del giornalista: “L’approccio alle gare non è un fattore, ma un elemento di analisi di questa prima parte di stagione.

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Stamattina il reset è stato totale verso il derby di sabato, c’è voglia di migliorare, oltre i risultati straordinari di questo inizio di campionato”, ha spiegato.