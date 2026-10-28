"Sta arrivando il derby, ma era importante oggi vincere contro una squadra non facile da affrontare". Questo il pensiero di Andy Diouf al termine del match vinto dall'Inter per 2-0 in casa del Venezia: "Il primo tempo non è stato facile, nella ripresa abbiamo giocato più veloce e con maggiore qualità. Quello ha fatto la differenza", ha detto ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro.

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"Derby? Arriviamo con fiducia alla gara. Abbiamo avuto una partenza di stagione importante, ora vogliamo una vittoria per i nostri tifosi anche contro il Milan", le parole del francese.