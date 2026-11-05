Pio Esposito è tornato a sorridere. L'attaccante nerazzurro si è messo alle spalle un brutto periodo anche a livello personale con il gol siglato contro il Feyenoord. Ne parla anche l'edizione odierna di TuttoSport:

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"Torna il sereno su Pio Esposito. L’attaccante campano, dopo cinquanta giorni di digiuno, è tornato a gonfiare la rete avversaria col proprio club, in una competizione, quella europea, dove il ragazzo si trova particolarmente a suo agio. Pio è secondo solo a Obafemi Martins, nella storia dell’Inter, a raggiungere 3 reti in Champions League prima di compiere 22 anni. E da quando è arrivato stabilmente in prima squadra, tra gol e assist nella manifestazione – totale di cinque - è dietro solo a Lautaro, a quota 7. Contro la Francia e il Belgio il ragazzone di Castellammare di Stabia vorrà dato il suo contributo alla rinascita azzurra. D’altronde a soli 21 anni ha tutto il tempo, ma anche le capacità, per prendersi la scena in modo brillante e determinante sia con i campioni d’Italia, che con la nazionale, affinché davvero tutti possano sorridere".