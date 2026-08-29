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Tutto sulle possibili scelte di Cristian Chivu per la sua Inter: ecco la formazione-tipo nerazzurra secondo quanto evidenziato da SOS Fanta.

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Formazione-tipo: Martinez Jo./Provedel; Akanji, Stones/Bisseck, Bastoni; Diouf/Spence, Barella, Calhanoglu, Jones C., Dimarco; Martinez L., Thuram.

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I ballottaggi: L'Inter ha confermato l'impianto della scorsa stagione, ma ci sono alcuni ballottaggi a partire dalla porta dove c'è la novità Provedel: parte avanti Martinez ma l'ex Lazio è più di una semplice riserva. In difesa è arrivato Stones e avrà grande spazio: Chivu alternerà soprattutto lui e Bisseck. Carlos Augusto può fare sia il braccetto che l'esterno sinistro. A destra è arrivato Spence ma avrà bisogno di diverse settimane per essere al top: in pole almeno inizialmente c'è Diouf che sta convincendo, poi sarà testa a testa. Grande abbondanza a centrocampo: Jones arriva per fare la mezzala titolare, è in pole su Zielinski (anche vice Calha) e Sucic.