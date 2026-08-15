Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così della situazione in casa Inter ad una settimana dall'inizio del campionato:

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"È un bel ferragosto per l'Inter perché comunque è confortata dalle operazioni di mercato, dall'arrivo di Spence che secondo me è un bell'acquisto, molto ben pagato, cioè pagato poco per quello che promette di essere Spence e confortata anche sulle notizie dei rinnovi di contratto di Pio Esposito e Dimarco.

Se io provocatoriamente ma non solo, dico che a Ferragosto ho una sensazione: con le squadre di Ferragosto, con i risultati delle amichevoli, con quello che si è visto, con le mancanze di Milan, Juve e Napoli, dico che è l'alternativa all'Inter è il Como? Gira e rigira, o viene fuori la storiella del doppio impegno, o sennò il Como è credibile"